В Шымкенте ведется строительство продолжения проспекта Кунаева.

Данный объект состоит из 7 участков общей протяженностью 18,1 км. Общая стоимость — 36 млрд тенге.

На сегодняшний день на завершение строительства дороги до микрорайона Сауле (I,II,III,V этапы) в целом возникает потребность 18,2 млрд тенге. До 2021 года освоено – 1,3 млрд тенге. На 2021 год предусмотрено 10,3 млрд тенге. В указанные этапы для государственных нужд возникает необходимость в изъятии 360 участков.

По I этапу строительства продолжения проспекта Кунаева до 2021 года освоено 368,0 млн тенге. На 2021 год предусмотрено 61,0 млн тенге, оставшаяся сумма — 277 млн тенге. По первому этапу выполнены работы по устройству дорожных покрытий, тротуаров, канав, бордюров, труб (80%).

По II этапу строительства на 2021 год предусмотрено 5,3 млрд тенге, на сегодняшний день проводится конкурс государственных закупок. За указанный период для государственных нужд необходимо изъятие 89 участков. Из них, коммерческие объекты – 34 (торговые объекты – 33, АЗС – 1), жилые дома – 37 (около 1,7 млрд тенге).

Сумма, освоенная до 2021 года по III этапу строительства — 691,0 млн тенге. На 2021 год предусмотрено 4,0 млрд тенге. Оставшаяся сумма — 1,4 млрд тенге. В указанный период для государственных нужд необходимо изъятие 42 участков. На сегодняшний день завершены работы по строительству 700 м кольцевой железной дороги с двусторонним движением, 608 м канализационной трубы, 3,4 км кабельных линий и 24 столбов.

Сумма освоения V этапа строительства до 2021 года — 210,0 млн тенге. На 2021 год планируется выделить 935,2 млн тенге. Оставшаяся сумма — 9,2 млрд тенге. В указанный период для государственных нужд необходимо изъятие 239 участков. На сегодняшний день выполнены земляные работы.