273 участка возвращают в госсобственность для продолжения работ по пр. Кунаева

На отрезке проспекта Кунаева между улицами Саттарханова и Жанабазар активно ведутся земляные работы, прокладка новых инженерных сетей, а также снос жилых построек, попадающих в зону строительства.

По этому этапу предусмотрен возврат 273 земельных участков для государственных нужд.

На сегодняшний день завершено оформление 218 объектов, по остальным процедура продолжается.

Общая длина проспекта Кунаева — 16,3 км, проект реализуется в шесть этапов, сейчас в процессе реализации пятый этап.

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов города, направленный на снижение транспортной нагрузки на въездах и выездах с южного направления и улучшение дорожной доступности.