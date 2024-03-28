Затянувшимся строительством проспекта Кунаева обеспокоены общественники Шымкента

Шымкентские общественники обеспокоены затянувшимся строительством продолжения проспекта Кунаева.

Одна из главных артерий города, после сдачи в эксплуатацию, должна была разгрузить мегаполис от пробок. В проект уже вложены большие деньги.

«Проспект Кунаева не продвинулся дальше старого города. Сколько средств уже вложено, но проект затянулся», — говорит Жанысбек Утеген, член общественного совета г. Шымкента.

По словам главы мегаполиса, дело в том, что изъятие участков, через которые должна быть проложена дорога по направлению в Ташкент, затянулось. Сносу подлежат еще 245 домов. Но владельцы участков препятствуют строительству, пытаясь продать свои дома по завышенным ценам.

«Люди разные, кто-то устанавливает цену на свой дом в 100 миллионов, хотя условно говоря по рыночной цене он стоит 10 миллионов. Процесс согласования затянулся. Но работа продолжается», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

На совещании с главой города активисты общественного совета высказали ряд предложений: увеличить количество зеленых насаждений — при чем не хвойных, а лиственных, которые бы давали спасительную тень в жару, повысить безопасность дорожного движения и стабилизировать цены на продукты питания.