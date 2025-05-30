В Шымкенте открыли движение еще по одному мосту по проспекту Кунаева

В Шымкенте открыли движение по еще одному мосту по проспекту Кунаева. Теперь перекресток проспекта Кунаева и улицы Айтеке би можно проезжать по современному новому мосту.

Как подчеркнули в управлении пассажирского транспорта и автодорог Шымкента, этот мост существенно разгрузит дорожный трафик и даже сократит расстояния, ведь раньше водителям приходилось пользоваться объездными путями.

— Новый объект поможет сократить пробки, сэкономить время горожан и повысить эффективность транспортной системы города в целом.

В управлении призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила при проезде по новому мосту, не превышать скоростной режим и проявлять взаимную вежливость.



В управлении призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила при проезде по новому мосту, не превышать скоростной режим и проявлять взаимную вежливость.