В своем Послании Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что важным источником финансирования и поддержки науки являются средства крупнейших предприятий, особенно сырьевого сектора.

Также было отмечено, что хорошим шагом со стороны крупного бизнеса было бы принятие «шефства» над региональными университетами в части их научной деятельности. В результате подобного взаимовыгодного сотрудничества, должны появиться научные кластеры с современным лабораторным оборудованием. Данный вид сотрудничества университета и бизнеса будет способствовать развитию STEM образования.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова тесно сотрудничает с ведущими предприятиями региона: с ТОО «Казфосфат» по предоставлению базы, оборудования и приборов для проведения научных исследований магистрантами и докторантами специальности «Химическая технология неорганических веществ; с ТОО «KARLSKRONA LC AB» по предоставлению базы, оборудования и приборов для проведения научных исследований магистрантами и докторантами специальности «Машиностроение»; с Компанией «СТАНДАРТ ЦЕМЕНТ» по предоставлению базы, оборудования и приборов для проведения научных исследований магистрантами и докторантами специальности «Химическая технология тугоплавких, неметаллических и силикатных материалов.

Во исполнения пункта 80 Указа Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», в части проработки вопросов принятия «шефства» со стороны крупного бизнеса над региональными университетами и их научной деятельности, 29 января 2021 года Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова подписал соглашение о сотрудничестве в области образования и научных исследований с ТОО «KARLSKRONA LC AB» с участием Первого проректора НАО «ЮКУ им. М.Ауэзова» Нурманбетова К.Э., проректора по научной работе и инновациям Сулейменова У.С., проректора по стратегическому развитию и интернационализации Искаковой А.Т., директора департамента предпринимательства и коммерциализации Бажирова Т.С., директора центра по поддержке карьеры и трудоустройства Калдыбаева А. и от ТОО «KARLSKRONA LC AB» Генерального директора Ахметова У.Б., заместителя Генерального директора по производству Сахарова В.В. директора по кадрам Абубакир Э.А.

Целью сотрудничества является академический обмен обучающимися по программам бакалавриата, магистратуры, PhD докторантуры, преподавателями и исследователями для прохождения обучения, краткосрочных и долгосрочных стажировок, профессиональных (учебно-производственных, производственных, исследовательских, преддипломных, педагогических) практик; сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров и специалистов в областях, представляющих взаимный интерес; сотрудничество в области подготовки совместных образовательных программ двойных дипломов на уровне бакалавриата и магистратуры, результатом которого будет выдача дипломов Сторон; сотрудничество в области подготовки PhD программ, результатом которого будет открытие совместных PhD программ; организация совместного научно-исследовательского иститута по проектирования насосного и компресорного оборудования, трубопроводной арматуры; приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и информацией по учебно-методической работе, а также учебными планами и программами; проведение лекций, мастер-классов (в режиме «онлайн» в том числе) профессорско-преподавательским и административным составом Сторон; проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, дней, посвященных Сторонам и других аналогичных научных мероприятий и инициатив в области образования. Результатом проведения совместных научных мероприятий и других инициатив в области образования являются, в том числе публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в ведущие мировые базы данных научного цитирования, в том числе Web of Science, Scopus и др.; создание и публикация совместных научных и учебных трудов по результатам выполнения совместных работ.