Лауреат Нобелевской премии открыл научный центр в шымкентском вузе

Лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг открыл научный центр в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова. Вместе со студентами он планирует изучать влияние «зеленых» технологий и климатических изменений на сельское хозяйство.

Магистранты и докторанты смогут проводить различные исследования и вносить свой вклад в развитие науки. Глобальный эксперт по вопросам окружающей среды Рае Квон Чунг намерен тесно сотрудничать с международными организациями, чтобы реализовать новые идеи учащихся.

Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии: «Главная миссия нашего центра направлена на разработку новых предложений по улучшению экологической ситуации в Казахстане. Необходимо решать проблему климатического кризиса, действуя незамедлительно и предлагая новые подходы».

По словам ректора университета, Рае Квон Чунг работает с ними бесплатно. С мировым экспертом шымкентский вуз заключил меморандум. Лауреат Нобелевской премии будет прилетать в южный мегаполис два раза в год: следить за ходом исследования и давать «домашнее задание».

Дария Кожамжарова, ректор университета: «Когда он услышал о нашем университете, он оказывается тоже был заинтересован. Потому что мы в QS находимся на 484 строчке. Мы с ним в прошлом году познакомились. Именно в прошлом году он прочитал лекцию у нас по своей научной деятельности среди докторантов и магистрантов. Была бурная беседа. И вот, видимо, мы ему так запомнились и он согласился. Сдал свои билеты и согласился приехать к нам в Шымкент. Наш город его «зацепил». Заинтересовал наш мегаполис».

Заключить меморандум с автором концепции «зеленого роста» в Казахстане удалось только в Южно-Казахстанском университете. Лауреат Нобелевской премии был поражен потенциалом шымкентских студентов, рассказывает руководство вуза. На проверку «домашнего задания» Рае Квон Чунг теперь прилетит в декабре этого года.