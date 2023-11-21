Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова 80 лет

Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова присвоен статус исследовательского.

Ученые ВУЗа неизменно принимают участие в грантовых проектах по самым разным направлениям — от химических технологий до строительства и нанотехнологий. Поздравить руководство университета с новым статусом приехал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«ВУЗ обладает большим научным потенциалом. По поручению президента в стране были 15 региональных университетов, на базе которых откроются крупные научно-исследовательские центры. Один из них – это Южно-Казахстанский университет», — говорит Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

Благодаря вузу в регион поступили инвестиции на сумму свыше одного миллиарда тенге. С 80-летием заведения коллектив поздравили аким Шымкента, а также внучка Мухтара Ауезова. В честь праздника, собравшиеся возложили цветы к памятнику известного писателя и ученого, имя которого с гордостью носит ВУЗ.

«Для нас 80-летний юбилей – это не только праздничное мероприятие, но и глубокий анализ оценки реалий сегодняшнего дня, перспектив развития университета. Сегодня Ауэзов университет стремительно движется вперед и развивает стратегическое партнерство», — рассказала Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ им.М.Ауезова.

Южно-казахстанский университет занимает лидерские позиции в национальных и международных рейтингах, входит в ТОП-150 лучших университетов Азии. За 80 лет учебное заведение выпустило 240 тысяч выпускников, которые работают в 25 странах мира.