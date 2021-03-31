«На связи в любую непогоду». Beeline обеспечивает устойчивый сигнал несмотря на отключение электричества и ледяной дождь.

13 и 14 марта в Туркестанской области прошел ледяной дождь и сильные заморозки. Из-за обледенения обвалились и прекратили работу многие столбы электроснабжения. Без электричества остались более сотни посёлков, включая Торткуль, Шаян и Шаульдер, а также города Кентау и частично Туркестан.

Базовые станции мобильных операторов тоже работают от электрической сети. Соответственно, из-за непогоды электропитания лишились и станции связи, но благодаря усилиям полевых инженеров Beeline голосовая связь у 100 000 жителей появились в считанные часы после отключения электричества.

Оператор организовал экстренную доставку и привозил за свой счёт дизельные и бензиновые генераторы электричества на свои базовые станции, чтобы восстановить связь для жителей городов и поселков. Поскольку отключения были очень масштабные, оператору пришлось задействовать ресурсы соседних регионов и привозить генераторы из филиалов Кызылорды и Тараза. Компания продолжит обеспечивать устойчивый сигнал в крупных населенных пунктах до полного восстановления электроснабжения.

— Несмотря на размытые дороги и мороз, мы сделали всё, чтобы люди оставались на связи с родными и близкими. Наши инженеры восстановили питание на станциях связи с помощью 24 генераторов. Как только электричество появляется, — мы перевозим генератор в следующее место, где нет связи. Поддерживать работу станций таким способом компания будет до полного восстановления сетей электроснабжения, — говорит Нуркен Умирзахов, руководитель технического отдела Beeline Казахстан в Шымкенте.

Напомним, Beeline обслуживает 9,5 млн абонентов в стране и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.