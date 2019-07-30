Больше месяца будут проблемы с сотовой связью у жителей двух районов Шымкента.

Причина сбоя — модернизация оборудования.

«C 01.08.2019 до 05.09.2019 в Абайском и Каратауском районах г. Шымкент будет проводиться модернизация оборудования компании сотовой связи beeline.

Во время проведения работ вероятны периодические ограничения в предоставлении услуг связи или мобильного интернета», — говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что в июне Beeline Казахстан начал масштабную модернизацию сети. До конца года в Шымкенте ёмкость сети будет увеличена в четыре раза. Инвестиции в обновление составили 18 млрд тенге в 2019 году.

Новое оборудование, которое ставится на базовых станциях, значительно улучшит качество связи и в перспективе позволит быстро перейти к стандарту 5G.