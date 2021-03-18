День природы — Жайлау күні — военнослужащие Шымкентского гарнизона и активисты «Жас сарбаз» отметили субботником.

Солдаты и учащииеся военно-патриотического клуба благоустраивают территорию военного городка: убирают мусор, высаживают деревья, устанавливают скворечники.

«Сегодня мы совместно с военнослужащими и их семьями с особым чувством отмечаем День природы. Природа – это мир красоты и изящества, который вселяет в человека энергию, вдохновение и наслаждение чувствами. Как важно, чтобы доблестная армия нашей страны росла, также важна чистота природы. Человечество в будущем должно жить не только в мирной, но и чистой среде», — говорит Жамал ОРАЗБЕК, руководитель службы организации работы с членами семей военнослужащих.

«Сегодня мы совместно с военнослужащими и членами их семей отметили День природы. В этот день мы очистили территорию городка от мусора, сделали своими руками скворечники, установили их на ивах», — рассказал Акжол, ЕЛАХАН воспитанник военно-патриотического класса «Жас Сарбаз».

Анастасия Новикова