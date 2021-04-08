У птиц, которые облюбовали огромные деревья возле здания Департамента юстиции Шымкента, появились роскошные апартаменты.

Это не просто сбитый, как на уроках труда в школе, скворечник, а vip-птичий домик: с окошками, дверьми и даже летней площадкой.

Свое мероприятие сотрудники департамента юстиции приурочили ко Дню птиц и 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Свою лепту внесли служащие отдела регистрации нормативных правовых актов Департамента.

Теперь у пернатых есть собственное комфортабельное жилье.

Сотрудники Департамента призывают быть активными защитниками птиц и проявлять к ним внимание и заботу.