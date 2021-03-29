Двух заблудившихся детей нашли полицейские Туркестанской области и вернули домой.

Во время несения службы по обеспечению общественного правопорядка сотрудник УП города Туркестан Марат Омаров заметил на дороге двух плачущих детей, которым на вид было 3 года и 7 лет.

Полицейский стал расспрашивать, где они живут и как тут оказались.

Однако, маленькие мальчик и девочка, не смогли дать внятного ответа и тогда страж порядка доставил ребят в городское управление полиции, где их накормили, а специалист-психолог провели беседу с малышами.

В свою очередь, полицейские принялись за поиски родителей найденных детей и направили во все ближайшие пункты полиции ориентировку с их фото и приметами.

Спустя несколько часов стражи порядка установили родителей, которые не сразу обратились в полицию, а попытались сами найти пропавших детей.

Как выяснилось, маленькие дети игрались во дворе, а затем заблудились и ушли на 15 км от своего дома.

Как только полицейские сообщили, что их дети нашлись, родители обрадовались и выразили свою огромную благодарность.

«Мои сын и дочь вышли из дома и пропали без вести. Большое спасибо сотрудникам полиции города Туркестан, что нашли их. Желаю вам успехов на службе, – поблагодарила стражей порядка мать найденных детей.