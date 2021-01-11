Полицейские Шымкента в течение часа нашли пропавших детей, передает Otyrar.KZ.

Днем 8 января в участковый пункт полиции №31 Аль-Фарабийского РУП ДП города Шымкент обратилась девушка.

Она сообщила, что уже пару часов не может найти двоих несовершеннолетних братьев, которые игрались во дворе дома. Как пояснила девушка, потеряв братьев из виду, начала самостоятельно их искать. Однако поиски не увенчались успехом.

После чего девушка обратилась за помощью к полицейским. Полицейские незамедлительно приступили к поискам детей, прочесали всю близлежащую территорию, опросили местных жителей, а также проверили места возможного появления несовершеннолетних.

Спустя час, стражи порядка обнаружили детей, весело проводящих время, катаясь на горке соседнего района, которая находится в 2-3 км от их дома.

Сестра несовершеннолетних поблагодарила полицейских за оперативную помощь.