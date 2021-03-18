Арал потеряли, под угрозой — Малый Арал?

Северная часть бывшего Аральского моря высыхает из-за дефицита воды и неэффективного ее расходования. Депутаты Сената просят правительство принять срочные меры, чтобы сохранить хотя бы часть высохшего озера.

«За прошедший год объем воды в Малом Арале сократился на 5 миллиардов кубометров и составляет сейчас 22 миллиарда кубометров. При сохранении нынешних темпов расхода воды на важном притоке Малого Арала – реке Сырдарья – северная част моря может стать сушей уже через 5-7 лет», — говорит Мурат Бахтиярулы депутат Сената Парламента РК.

Для спасения водоема необходимо— как минимум, уменьшить потребление воды, и внести поправки в законодательство. По мнению депутата, закон об управлении водными ресурсами, принятый 17 лет назад, уже не отвечает современным требованиям. Говорили в сенате и проекте сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автомобилей и обеспечении их возврата. Проект закона сенаторы одобрили. Протокол был подписан главами МВД шести стран: России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

«В целом, за период действия Соглашения с 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% возвращены в страну. В документ внесены новые нормы. Теперь протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов до 1 месяца, которые ранее не были предусмотрены соглашением», — рассказал Ерлан ТУРГУМБАЕВ министр внутренних дел РК.

Сенаторы приняли закон, устанавливающий срок в один год. После, невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства, на территории которого оно обнаружено.