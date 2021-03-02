Новый проект организован для организации досуга школьников.

Спортивные состязания помогут привить у них стремление к здоровому образу жизни, а также сформировать команды для участия в чемпионатах. Заявку на участие в соревнованиях по четырем видам спорта подали 140 команд из 140 школ Шымкента.

Для участия в соревнованиях в школах созданы лиги по футболу, баскетболу, волейболу и фан-клубы по их поддержке. По условиям игр у каждой команды должны быть эмблема, единая форма одежды, название и девиз.Лига проводится в два этапа: с марта по июнь. Футбол и баскетбол пройдет среди юношей, волейбол среди девушек. Состязания по шахматам запланированы на осень. Член команды от сш 69 Молдир Асетбай готовится к соревнованиям. После разминки они будут играть волейбол. Девочка уверена, что ее команда будет в тройке призеров:

«Соперникам желаю удачи. Но победа будет за нами».

Главный приз «Шымкентской лиги молодежи» — 20 млн тенге. Проект будет финансироваться «Шымкент -кайырымды кала». По итогам соревнований команды, занявшие 1,2,3 места, будут награждены дипломами, медалями и ценными призами. Кроме этого, будут отмечены и победители в номинациях «Лучшие вратарь, защитник, игрок, руководитель, болельщик, фан-клуб, тренер, «Лучшее образовательное учреждение».

Ерлан АЙТБАЕВ, руководитель молодежного ресурсного центра г. Шымкента: «Школьные команды каждого района разделят на 4 группы. В итоге по каждому виду спорта будут соревноваться 16 команд из Абайского, Аль-Фарабийского, Енбекшинского и Каратауского районов. На 2-ом этапе среди 16 команд определятся команды -победители 1/8,1/4,1/2 финала и финал. Затем в октябре начнутся соревнования среди команд сузов».

О ходе соревнований, об интересных играх, а также победителях вы можете узнать на сайте «Шымкентская лига молодежи».

Шынар Оразова