Среди великих казахских деятелей прошлого его имя, пожалуй, надо было поставить на первое место.

И по многим причинам. Во-первых, при Тауке хане Казахское ханство достигло самого пика расцвета. Во-вторых, он сумел объединить под своим началом три влиятельных казахских жуза, что для того времени было делом почти невыполнимым. В-третьих, во время его правления была разработана самая совершенная для казахской степи судебная система, которая, как известно, определяет устойчивость и легитимность государственной власти. Не случайно, эпоху его правления называли метафорически красноречиво: «Время, когда жаворонки могли вить гнезда на спинах баранов». Это свидетельствовало о спокойствии народа и его уверенности в завтрашнем дне. Именно поэтому нет такого города в Казахстане, который бы не назвал в его честь хотя бы одну улицу. И непременно центральную – как наш проспект Тауке хана.

Рожденный править

Историю его жизни хочется начать в былинном стиле. Жил-был хан Салкам Жангир, и было у него три сына. Старшего звали Аппак-султан, среднего – Тауке-султан, младшего – Уали-султан. Все они были умны, но средний оказался всех умнее. Именно ему после смерти отца достался ханский трон. Именно его впоследствии стали звать Тауке ханом.

Будущий правитель – полное имя Таввакул-Мухаммад-Бахадур-хан (Бытырхан) Гази – родился приблизительно в 1635 году и уже с юных лет выделялся целеустремленностью, организованностью и волевым характером. Как ему удалось прийти к власти, минуя старшего брата, история умалчивает. Но в некоторых преданиях говорится, что уже в 15 лет Тауке по приказу отца вел переговоры о перемирии с правителем Кашгарии Абдаллах-ханом. Кроме того, еще незрелый юноша рано стал султаном Младшего жуза, а в 17 лет – его ханом. Как бы то ни было, у нас нет причин сомневаться в правдивости дошедшей до нас информации: мальчики знатных родов в то время взрослели рано.

Несмотря на то, что имя Тауке хана прямо так и пестрит в исторических документах того времени, точных фактов с указанием дат в его биографии ничтожно мало. Дата рождения тоже ставится под сомнение. Причем с разбросом в 10 лет. В одном источнике так и написано: год рождения где-то между 1635-м и 1645 годами. Умер, пишут, в 1715 году, но в то же время упоминается и 1718-й. Поэтому буду ссылаться на работы именитых и компетентных исследователей истории Казахстана, чтобы не быть обвиненной в исторической лжи.

Вот что, например, пишет доктор исторических наук Турсун Султанов в своей книге «Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана»: «Сведения о Казахском ханстве 17 века имеют случайный и фрагментарный характер. Зато имя Тауке хана часто встречается в памятниках устного народного творчества казахов. В народных преданиях время его царствования ассоциируется с золотым веком казахского государства, когда «народ жил в покое; существовал порядок; были законы и правосудие».

Однако юные годы будущего наследника престола были отнюдь не безмятежны. Как пишет Ирина Ерофеева, тоже крупный современный казахстанский историк: «Юность Тауке прошла в бесчисленных военных сражениях с джунгарами, в ходе которых молодой чингизид получил репутацию удачливого воина и полководца. Как и его самые давние близкие предки, Тауке был избран на ханский престол за совершенные им героические подвиги на поле брани, однако вся последующая судьба этого казахского правителя развивалась уже по несколько иному сценарию, чем сложный жизненный путь его отца и деда».

В противостоянии с врагом

Личную храбрость Тауке как военачальника в полной мере отображает дошедшая до нас легенда. Она повествует: «Казахские воины, увидев огромное войско джунгар, остановились и не решались идти в бой. Тогда Тауке, увидев, что еще немного и его войско обратится в бегство, сказал одному из своих соратников: «Срочно принеси мне змею». Когда ему принесли змею, он перед всем войском сказал: «Бисмиллях, Аллах на нашей стороне. Мы были мирным народом, но пришли джунгары и окрасили нашу степь в кровь, поэтому мы поступим с ними вот так!» Сказав это, он оторвал змее голову. Казахские воины с криком «Алаш!» кинулись в бой». Это был очень символический жест, поскольку на знамени джунгар был изображен дракон со змеиной головой.

Главным врагом Казахского ханства были, конечно же, пресловутые джунгары. Правда, в пору молодости Тауке хана они, было, слегка остудили свой боевой пыл: у самих наступили смутные времена. В 1653 году умер основатель Джунгарского ханства Батур-хунтайши, и началась, как всегда, жестокая борьба за власть. Пока они решали свои престолонаследнические проблемы, казахи могли перевести дух. Но когда до власти дорвался новый хунтайши Галдан-Бошохт, наступление на казахские земли возобновилось с удвоенной силой.

В 1681 году джунгары неудачно осадили Сайрам, однако уже через три года город был взят и разрушен. Хотя джунгары недолго праздновали победу: на них самих с востока напали войска китайской империи Цин. Уже в 1697 году у джунгар опять сменился правитель, им стал Цеван-Рабтан. А в следующем 1698 году Цеван пишет китайскому императору письмо, в котором упоминается имя Тауке хана. В нем хунтайши сообщает, что ему удалось взять в плен сына Тауке хана и тот отправлен в Тибет к Далай-ламе, но по просьбе отца освобожден. И тут же жалуется на коварство Тауке хана, который якобы перебил всех джунгар, сопровождавших сына, который следовал к отцу, и при этом забрал в плен их жен и детей. Что ж, как говорится, «око за око», и этот принцип будет узаконен в новом правовом кодексе «Жетi жаргы», разработанном под руководством Тауке хана с привлечением трех главных биев Казахского ханства Толе би, Казыбек би и Айтеке би. Но об этом уже много написано и растолковано – не буду повторяться. Добавлю только восторженное мнение об этом документе И. Левшина – первого русского исследователя этого свода степных законов: «Эти бии соединили старые обычаи ханов Касима и Ишима (Есима) в новые обычаи, называемые «Жети жаргы». Сей золотой век, о котором вспоминают они со вздохами, есть царствование знаменитого хана их Тауке, который, если верить преданиям, был действительно в своем роде гений, и в летописях казачьих должен стоять наряду с Солонами и Ликургами. Усмирив волновавшиеся долго роды и поколения, он не только ввел в них устройство, порядок, но и дал им многие законы».

Политика: внутренняя и внешняя

Есть у Тауке хана еще одна заслуга, о которой нельзя не упомянуть. Речь идет о постоянном месте ежегодных народных собраний. Отдельные историки вообще говорят об этом факте, как о явных зачатках демократического общественного устройства. Точку в этом вопросе поставили авторы второго тома «Истории Казахстана». Вот что они пишут: «Как важнейший орган хана, совет биев проводился всегда в той или иной ставке Тауке хана: в Битобе около Туркестана, Мартобе около Сайрама и Культобе вблизи Ангрена».

А Ирина Ерофеева отмечает: «Ежегодно осенью авторитетные представители трех жузов собирались на один-два месяца на совещание. На этих собраниях обсуждались вопросы по поводу регулирования маршрутов кочевания, разрешения различных конфликтов между родами, координации совместных усилий казахов для борьбы с внешним врагом и другие вопросы. Но политическое лидерство, безусловно, принадлежало в тот период Тауке хану, занимавшему наиболее высокое социальное положение в кочевом обществе и выполнявшему роль официального патрона-протектора по отношению к другим казахским ханам и султанам».

Главным направлением внутренней политики Тауке хана, несомненно, было объединение всех казахских родов и жузов, ведь в эпоху его правления между крупными феодалами Великой степи никогда не утихали разногласия. Казахские султаны хотели единолично править на своих землях, а ему нужна была крепкая централизованная власть. Сохранилась еще одна легенда, подтверждающая эту мысль. Она гласит, что на одном из собраний хан спросил, что необходимо в первую очередь, чтобы казахи могли отразить нападения джунгар. Приближенные задумались. Затем началась долгая дискуссия. Одни говорили, что надо набрать больше метких стрелков, другие – что надо привлечь к борьбе больше смелых батыров, третьи – что войску не хватает быстрых крепких коней. Выслушав этот спор, Тауке хан ответил, что самое главное для казахского народа – единство. Это главное оружие в борьбе против врага и залог успеха, а именно этого и не хватало разрозненному казахскому обществу того беспокойного времени.

Налогообложение при Тауке хане составляло одну двадцатую часть от всего имущества. Каждый род получил специальные тамги для клеймения скота. Это были своеобразные попытки укрепления государственных структур.

«В это время сфера политического влияния казахских ханов и султанов распространялась не только на кочевнические ареалы, но и на оседло-земледельческие и торгово-ремесленные области по нижнему и среднему течению Сырдарьи, где казахам были подвластны в 1695 году 32 города и прилегающие к ним местности вместе с Ташкентским оазисом. Жители таких городов, как Ташкент, Сыгнак, Сайрам, Сузак, Аккурган, Отрар, Карнак, Икан, Сауран и других, платили в пользу казахских правителей ежегодную подать деньгами и товарами», – пишет Ирина Ерофеева. Словом, могущество Казахского ханства во времена Тауке хана было бесспорным и безоговорочным.

А что касается внешней политики, то она в основном ограничивалась периодическими попытками сближения с сильным российским соседом. «Только в 1686-1693 годах Тауке хан отправил в Россию пять посольств с важными дипломатическими поручениями. Сохранилось письмо Тауке хана Петру Первому, составленное а октябре 1694 года, с предложением о поддержании дружественных отношений с Россией», – пишет доктор исторических наук Турсун Султанов. Таким образом, мудрая политика Тауке хана и его личные качества позволили в короткий срок достичь небывалой популярности во всех трех казахских жузах, и он приобрел, как сказано в одном из документов, «знатное число подданных через редкое искусство примерять спорящих и пленять сердца блестящим даром красноречия».

Тауке хан много сделал при жизни, но не смог довести свои реформы до конца. Его смерть в 1715 году стала началом заката Казахского ханства – он был последним его правителем. Его прах, конечно же, упокоился в величественном туркестанском мавзолее Ходжи Ахмеда Яссави. Там похоронен воистину Великий человек – среди других великих сынов казахской земли.

Елена ЛЕТЯГИНА