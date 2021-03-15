Последний день Масленицы-2021, Прощеное воскресенье совпал с первым из десяти дней празднования Наурыз мейрамы – Днем приветствий (Көрісу күні).

«Знаменательно то, что в этих праздниках много общего. И у славянского, и у тюркского народов в этот день принято просить прощения, мириться, радоваться уходу зимы, приходу весны, – сказала руководитель славянского этнокультурного центра города Шымкента Наталья Романова. – Несмотря на пандемию и морозную погоду зрительный зал русского драмтеатра собрал тысячу гостей праздника.

Невероятно порадовала, просто поразила выставка работ наших самодеятельных рукодельниц. Сколько у нас талантов, как они украшают своим мастерством наш быт, нашу жизнь! Атмосфера праздника была необыкновенно душевной. Запомнилась первая встреча с нашим куратором, руководителем управления внутренней политики города Шымкента Мади Манатбекулы. Он так тепло, радушно поздравил шымкентцев с праздниками, что это еще больше подняло настроение. Так же дружно, в согласии будем и дальше трудиться на благо родного Казахстана.