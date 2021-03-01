В Туркестане прошло мероприятие, посвященное 1 марта — Дню благодарности, с участием представителей этнокультурных объединений и интеллигенции региона.

В ходе мероприятия заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов отметил значение этого праздника.

«Первый Президент РК — Елбасы Н. Назарбаев 14 января 2016 года объявил День создания Ассамблеи народа Казахстана, 1 марта – Днем благодарности, с этого года мы отмечаем этот праздник. Казахи приветствовали представителей разных этносов, переселившихся в Казахстан. Этот день — дань уважения нашей общей истории. Сегодня казахстанский опыт межэтнического и межконфессионального признан международным сообществом. Более ста этносов под одним шаныраком укрепляют единство, мир, успешно трудятся на благо страны», — сказал Сакен Калкаманов.

Также на совещании свою благодарность казахскому народу выразили председатель областного таджикского этнокультурного объединения Юлдаш Султанов и председатель славянского этнокультурного объединения Марина Лимаренко.

Мероприятие завершилось церемонией вручения удостоверений гражданам, избранным в члены Ассамблеи народа Казахстана. На праздничном собрании стартовала благотворительная акция Ассамблеи народа Казахстана «30 добрых дел», которая продолжится в течение года по всей области.