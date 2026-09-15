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На главную Анонс В Шымкенте 700 семей не знали о положенных социальных выплатах

В Шымкенте 700 семей не знали о положенных социальных выплатах

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Прокуратура Каратауского района Шымкента выявила нарушения прав детей с инвалидностью. Проверка показала, что сотни семей не были проинформированы о положенных им мерах социальной поддержки.

Как установили в надзорном органе, законным представителям детей с инвалидностью своевременно не разъяснили порядок получения социальных выплат, в том числе возмещения расходов на обучение детей на дому.

В результате около 700 родителей и других законных представителей не знали о положенной им поддержке и порядке её оформления.

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранили. Приняты меры по восстановлению прав детей с инвалидностью и их семей.

В прокуратуре отметили, что работа по защите прав социально уязвимых категорий граждан будет продолжена.

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