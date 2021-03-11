Как сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Туркестанской области, операции по лапароскопической бариатрии с 2017 года выполняются в областной клинической больнице.

Уже проведено 48 таких операций.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, свыше 20% жителей Казахстана страдают ожирением.

В Туркестанской области их 1973.

По словам заведующего отделением хирургии областной клинической больницы Жениса Сергазина, операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ, а также ряда сопутствующих заболеваний. Соответственно и результаты у всех бывают разные, в зависимости от сроков в послеоперационный период потерей веса от 15 до 70-80 кг.

«Учтите, что сразу на операцию пациента с ожирением никто не отправляет —это лечение обязательно должно иметь строгие показания. Для начала обычно используются диета, изменение режима дня и физической активности. Иногда применяется психокоррекция. И только если это все не помогло, стоит прибегать к хирургии. Обычно она используется для тех пациентов, у которых индекс массы тела больше 35. Рассчитать свои показатели можно по формуле: масса тела (кг) разделить на рост», — говорит хирург.

Например, последний пациент, которому делали такую операцию, имел вес 135 кг.

Помимо ожирения, при поступлении в больницу у него были жалобы на артериальную гипертензию, одышку и потливость.

Выписался с больницы 26 февраля. Сейчас пациент потерял в весе 10 кг, чувствует себя гораздо лучше.

Послеоперационный реабилитационный период довольно короткий — около 3 дней.

Однако далее человеку нужно заняться с собой — принимать прописанные витамины и микроэлементы, соблюдать рекомендации по приёму пищи и её качеству.