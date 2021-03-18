Житель Шымкента задержан за распространение наркотиков и рекламу наркосайтов.

18 февраля 2021 года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий задержали закладчика. Мужчина для сбыта заранее подготовленных синтетических наркотических средств оставил их в тайнике возле одного из детских садов города.

Задержанным оказался 27-летний местный житель. В ходе проверки у указанного гражданина изъято 10 веществ, похожих на синтетические наркотические средства, упакованных скотчем, трафаретная надпись и баллончик аэрозольной краски для нанесения названий наркотических сайтов на стены жилых домов и гаражей.

По данным эксперта, общий вес изъятых веществ составляет около шести граммов. Также из его дома изъято упакованное наркотическое вещество в количестве двух штук, одна трафаретная надпись и баллончики аэрозольной краски для рекламы наркосайтов. Проверяется причастность данного гражданина к распространению фактов наркотических средств на территории города.