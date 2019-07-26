Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении 46 интернет-ресурсов, посредством которых реализовывались НАРКОТИЧЕСКИЕ продукты по всей территории Республики Казахстан.

В ходе анализа казахстанского Интернет сегмента были выявлены 46 интернет-ресурсов, распространявшие НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА на территории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и т.д.), так и близлежащих к ним регионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск и т.д.).

К примеру, один из интернет-магазинов, реализующий косметические средства, также продавал НАРКОТИКИ.

Вместе с тем были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которым осуществляется только по генерированной ссылке.

Благодаря совместной работе «KZ-CERT» и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшний день недоступны.

Уважаемые казахстанцы!

«KZ-CERT» также будет проводить работу по выявлению подобного рода инцидентов ИБ, однако обращаем ваше внимание на то, что наркоторговцы не гнушаются в выборе инструментов продаж, и есть риски подмены, создания новых страниц, где они также будут осуществлять свою деятельность. Поэтому для обеспечения безопасности наших детей, родных и близких, призываем всех проявить особую бдительность и в случае выявления подобного вида интернет-ресурсов сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert.

Только совместными усилиями мы сможем остановить наркотрафик в сети.