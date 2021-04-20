Казахстанцы, которые ввезли авто из Армении до 1 февраля 2020 года и поставили на учёт в РК, уплачивают налог на транспорт в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Министерства финансов Казахстана и Армении в соответствии с положениями Конвенции об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 06.11.2006г. пришли к взаимной договорённости по взиманию налога на транспортные средства в целях избежания двойного налогообложения, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

«В связи с тем, что автомобили, ввезённые нашими гражданами на территорию Республики Казахстан, по сегодняшний день не сняты с регистрационного учёта в уполномоченных органах Республики Армения, следовательно, оба государства могут претендовать на налогообложение таких транспортных средств.

Так, в результате переговоров достигнута договорённость, что автомобили, ввезённые до 1 февраля 2020 года из Республики Армения, принадлежащие по праву собственности резидентам Республики Казахстан, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 21 Конвенции с момента постановки на регистрационный учёт в органах внутренних дел Республики Казахстан, подлежат налогообложению только в Республике Казахстан согласно национальному законодательству.

Для этих целей, налоговыми органами двух государств будет производиться обмен сведениями по зарегистрированным транспортным средствам, с указанием даты регистрации в Республике Казахстан. В отношении таких транспортных средств не будет возникать двойного налогообложения», — отметили в МФ РК.

Обязанность уплаты налога на транспорт, в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Казахстан, возникает с момента постановки транспортного средства на учёт в государственных органах Республики Казахстан.

К примеру, если транспортное средство поставлено на регистрационный учёт 1 ноября 2020 года необходимо уплатить транспортный налог в бюджет за ноябрь и декабрь 2020 года, не позднее 1 апреля 2021 года.

В противном случае осуществляется начисление пени за каждый просроченный день.