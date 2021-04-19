Есть ли нам за что быть благодарными коронавирусу?

Есть! Прежде всего за то, что он научил нас еще больше дорожить родными, беречь свой дом, чтить-блюсти семейные традиции.

Кстати, о традициях, они есть в вашей семье?

Вы их придерживаетесь, чтите?

В моей семье таких традиций было предостаточно, одна из них – каждый год 31 декабря мы всей семьей шли, нет, не в баню, а в фотостудию на углу Советской и проспекта Коммунистического фотографироваться. Нас, детей, эта традиция утомляла, угнетала. Тем более что поход в фотостудию, как нам казалось, отнимал драгоценное время от встреч с друзьями, просмотра по телеку интересных новогодних передач, чтения книг. Ну а поскольку порядки в семье были авторитарные, весь наш протест отражался лишь на «радостных» физиономиях на фотокарточках. Просматривая сегодня эти снимки, понимаю, что с таким выражением лица фотографироваться было просто противопоказано. Но, увы, время пролетело, улыбок на лица не натянешь. А ушедшим давно родителям спасибо за то, что пусть так, добровольно-принудительно, но сохранили для нас эту память.

Поминальные дни – тоже семейная традиция. Ее придерживаются многие южане всех конфессий, будь они мусульманами, православным или иудеями. В любое время года, особенно по весне, наши люди идут на кладбища и приводят в порядок могилы ушедших родных, друзей. В эти дни мастерские по изготовлению и ремонту памятников просто завалены заказами – не за горами Радоница, родительские дни. Надо, чтобы места упокоения близких выглядели по возможности достойно. Хорошо бы и коммунальным службам Шымкента придерживаться доброй традиции регулярно, а лучше – почаще, вывозить скапливающийся мусор с кладбищ.

Вернемся к семейным традициям. Как они зарождаются? Как и многое вокруг – все начинается с идеи. Все, что случилось, произошло за определенное время дважды-трижды, что нашло отклик в душе родных, то и становится семейной традицией.

Словом, это то, что скрепляет семью. Что-то унаследовано от предыдущих поколений, а что-то сформировалось совсем недавно.

Для чего они нам нужны? Прежде всего, для упрочения семьи. При всей своей разной направленности традиции объединяют. Проводим же мы семейные праздничные торжества – свадьбы, тои, кудалыки и так далее. Да, сейчас из-за карантина меньше, и все равно они же есть. А еще совместная работа – субботники или более масштабное – асары, как правило, совместное строительство дома, благоустройство сада, двора, огорода. Все это делается сообща, всем миром, по традиции.

Мало кого миновала в детстве традиция участия в домашнем детском театре, сборном концерте. Я уже не говорю про самую приятную семейную традицию – встречу Нового года со всем ее завораживающим набором предпраздничной суеты, начиная от украшения елки и заканчивая приготовлением сюрпризов, подарков.

…У одной из моих коллег по имени Лена – талантливейшей, но крайне неорганизованной особы, есть редкое качество – неугасаемый интерес к окружающей действительности и неравнодушие, соучастие к ней же. На каждое опоздание у нее всегда есть сверхоправдание. Самый минимум – это классическое «переводила бабушку через дорогу», затем «помогала соседке вызвать слесаря открыть захлопнувшуюся входную дверь» и так далее. Это их семейная традиция. Ее бабушка, в советское время большая начальница от образования, опекала не один десяток трудновоспитуемых. В их квартире всегда можно было найти приют заочнику пединститута из дальнего района области. Эту семейную традицию, можно сказать, эстафету, самым естественным образом подхватили дети Лены. Теперь они, что называется, не проезжают мимо, а отводят потеряшек в пункты полиции, пристраивают в приют раненых или брошенных собак и кошек, помогают продуктами крайне нуждающимся. И все это не на показ, просто по-другому они не могут жить. У них так заведено – традиция.

Повторюсь, семейная традиция – это то, что объединяет, скрепляет семью. Это свежая скатерть на столе. Это дом, в котором пахнет вкусной выпечкой или просто свежеприготовленной едой. Это старики, живущие в доме, – хранители памяти семьи. Это разговоры под ароматный чай с вареньем и пирогом. Это дом, в котором принято оберегать сон спящего вплоть до ходьбы на цыпочках. Это традиция отзвониться или прислать сообщение: «Мы добрались, мы дома», когда ушли из гостей.

Еще одна мудрая семейная традиция – разъяснять детям их родословную. Она здорово развита в казахских семьях. Одна из народных мудростей гласит: «Незнание своей родословной до седьмого колена – признак сиротства».

Сегодня в каждой казахской семье, за редким исключением, есть шежiре или жетi ата – генеалогическая родословная. Слово «шежiре» арабское (шаджарат) и означает «родословная», «генеалогия». По сути, это генетическая карта, благодаря которой создавалось идеально здоровое потомство. Грубо говоря: зная ее, ни один казах не мог «по ошибке» жениться на сестре. У казахов запрещены браки, если предки молодоженов являются родственниками до седьмого колена. Это оберегало и оберегает от кровосмешений и дает гарантию на здоровое потомство. Шежiре укрепляло и объединяло степной народ, помогая в сложносплетениях родословных нитей найти родственные ветви. Кстати, не только свои. Помню, как лет 12 назад ко мне в кабинет зашел такой шумный аксакал и заявил с порога: «Ты думаешь, что ты татарка, да? Так вот знай, ты – кипчачка!» Кипчачка, так кипчачка. Все может быть, ему виднее.

Шежiре – это прикладная, причем сакральная связь с предками. Едва ли не основной повод гордиться своими предками. Это учебник истории, «привязанный» к твоей семье.

Если у вас еще нет своего шежiре и вы не знаете своей родословной, то займитесь этим на досуге. Разве не интересно знать, кем были ваши предки до седьмого колена? Как их звали, о чем они мечтали, на кого выучились, каким ремеслом зарабатывали на жизнь? Пусть составление, пополнение родословной станет еще одной вашей семейной традицией.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА