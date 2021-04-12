В социальной сети распространяется ажиотажное аудиосообщение о том, что в селе Кок-Булак, расположенном на пути к станции Бадам, была обнаружена золотая руда.

Якобы там проводятся раскопки и вывоз золота.

Данная информация не соответствует действительности. Также опубликованный пост будет передан сотрудникам ответственного подразделения для принятия соответствующих мер.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность.

Призываем граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующие действительности.