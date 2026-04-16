На главную Новости Шымкента Общество Фейковые уведомления о iCloud: пользователей атакуют мошенники

Фейковые уведомления о iCloud: пользователей атакуют мошенники

Редактор Юлия Машковская
Фото из открытых источников

Центр прогнозирования преступных угроз предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества с облачными сервисами.

Пользователям iPhone и других платформ приходят фейковые письма и SMS о «переполненном iCloud» или блокировке аккаунта. Сообщения выглядят официально и содержат срочные требования перейти по ссылке, обновить данные или расширить хранилище.

После перехода на поддельные сайты злоумышленники получают доступ к логинам, паролям и банковским данным.

Аналогичные атаки распространяются и на другие сервисы — Google Drive, Яндекс Диск, Mail.ru.

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять информацию только в официальных приложениях, включать двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

