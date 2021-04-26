Статус кандаса получили 464 гражданина из 340 семей, переехавших в город Шымкент с начала года.

Большинство вернувшихся, то есть 448 человек, эмигрировали из соседней Республики Узбекистан. Также на историческую родину переселились кандасы из Афганистана, Китая и России, которые поселились в каждом районе города.

В целях поддержки соплеменников из ближнего и дальнего зарубежья в городе уже 11 лет функционирует «Центр адаптации и интеграции соплеменников» при управлении занятости и социальной защиты населения. Специалисты центра в соответствии с законодательством РК предоставляют услуги по адаптации и интеграции гражданам, прибывшим в страну, в течении 6 месяцев.

В настоящее время здесь проживают 29 человек из 14 семей. Предусмотрены даже бесплатные курсы обучения по различным специальностям. По всем вопросам соплеменникам проводится разъяснительная работа в информационном направлении.