Правила получения ПМЖ и статуса кандаса для иностранцев ужесточили. Совместный приказ приняли минтруда, МВД и министерство цифрового развития. Главное изменение коснулось экзамена по казахскому языку. Если раньше для прохождения достаточно было набрать от 30% правильных ответов, то теперь порог повысили до 70% по каждому блоку, чтению и аудированию.

С 2015 по 2022 год Казахстан стабильно терял население: уезжало больше, чем приезжало. Но затем ситуация изменилась.

В 2023 году миграционное сальдо впервые за долгое время стало положительным, в страну приехало на 9 тысяч человек больше, чем уехало. В 2024 году этот показатель вырос, уже более 16 тысяч человек, на таком же уровне сохранилась положительная динамика и в прошлом году. При этом основной миграционный обмен по-прежнему происходит со странами СНГ, которые остаются ключевым направлением как для въезда, так и для выезда населения.

«С 22 года в связи с тем, что у нас с Российской Федерацией сложилась такая обстановка, это одна причина. Другая причина, что стало очень много прибывать этнических кандасов из других стран. Большинство стран, это проявляет интерес, опять же, этнические кандасы из Узбекистана», — Шынар Тулешова, доктор PHD в области демографии, социолог.

Но теперь получить ВНЖ и статус кандаса станет сложнее. Ужесточили требования к знанию государственного языка, повысили минимальный проходной балл и усилили проверку дипломов. Сохранилось и финансовое условие, наличие на банковском счёте не менее 1320 МРП на период рассмотрения ходатайства.

Новое требование — подтверждение своей платежеспособности ежегодно в течение пяти лет. По сути, Казахстан дает понять, стране нужны не просто новые жители, а специалисты и люди, готовые вкладываться в экономику.

«Качественный состав, кто к нам приезжает, с какой целью они приезжают, и что мы получаем от них. Люди, которые к нам приезжают, они должны быть, во-первых, платежеспособны. Они нам должны что-то принести, а не унести с собой», — Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук.

При этом крупнейшие города, Алматы и Астану, фактически закрывают для новых потоков мигрантов и кандасов. Для переселения предлагают другие регионы и города. Эксперты объясняют, мегаполисы давно работают на пределе. Это колоссальная нагрузка на дороги, общественный транспорт, коммунальные сети и рынок жилья, где цены и без того продолжают расти.

«Это абсолютно закономерные и рациональные меры. Я думаю, что, как минимум, если их не следовало принять и ранее, то сегодня их можно назвать однозначно своевременными. Наши регионы, в принципе, достаточно развиты у нас индекс развития, допустим, провинциальных региональных городов не отличается сильно от столичных», — Талгат Калиев, политолог.

При этом регионы сегодня остро нуждаются в кадрах. В первую очередь, во врачах, IT-специалистах, инженерах и сотрудниках технических профессий.