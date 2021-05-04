В настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.

В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран:

Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Напоминаем, что граждане Республики Казахстан могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями:

1) прямым авиарейсом;

2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень который утвержден Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года ;

3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года