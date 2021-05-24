Ранее граждане Казахстана могли прилетать в Россию только при наличии ВНЖ Беларуси.

В настоящее время граждане Казахстана свободно и без дополнительных условий могут прилетать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение.

На данный момент Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Беларусь, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Также информируем, что при въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.