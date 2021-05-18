В Шымкенте проводится системная работа по трудоустройству молодежи через государственную программу «Еңбек».

Третье направление программы — молодежная практика организована с целью получения выпускниками вузов и колледжей первоначального опыта работы по освоенной специальности.

В рамках программы на сегодняшний день молодые выпускники трудоустраиваются и повышают свой трудовой опыт.

Один из них – Адилет Базарбай.

Молодой специалист окончил колледж по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» и зарегистрировался в центре занятости в качестве безработного.

По программе «Еңбек» направлен в Южную региональную дирекцию телекоммуникаций-филиал АО «Казахтелеком». Так, специалист, нашедший работу в рамках молодежной практики, приглашает молодежь принять участие в программе.

В текущем году в рамках данной программы городским центром занятости планируется трудоустроить 2500 молодых людей. Выпускникам, занятым по молодежной практике, выплачивается заработная плата в размере 25 МРП. С начала года по данной программе на работу направлены более 600 молодых шымкентцев.