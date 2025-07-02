Лицо больше не скроешь

В Казахстане официально запретили скрывать лицо в общественных местах. Соответствующая норма внесена в закон, который 30 июня 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Документ ограничивает ношение одежды, затрудняющей распознавание человека, за исключением отдельных случаев.

«Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях», — говорится в тексте закона.

Однако чётких разъяснений в законе пока нет. Это и вызывает вопросы. Например, как быть с религиозной одеждой? Или с масками, которые носят от пыли или солнца? Эксперты предупреждают: формулировки слишком общие, а значит, трактовать их можно по-разному. Именно это вызывает обеспокоенность у правозащитников и юристов.

Евгений Яворский, адвокат: «Я так понимаю, что государство, для того, чтобы обеспечить безопасность поднимает этот вопрос. Я к этому отношусь с настороженностью. Считаю, что нужно найти баланс, чтобы та категория людей, которая носит закрытую одежду из-за религиозных предпочтений была удовлетворена. Обжаловать решение через конституцию невозможно, потому что в конституции такого прямого запрета нет. Закон пока недоработан. Важно, чтобы в нем было прописано, что конкретно входит в перечень, а пока этого нет, только общие слова».

Похожие законы действуют и в других странах, например, во Франции, Бельгии, Австрии. Там тоже нельзя закрывать лицо в общественных местах, прежде всего, ради общественной безопасности. И, несмотря на то, что в Казахстане обсуждение только начинается, мнения жителей уже разделились: кто-то поддерживает запрет, кто-то считает его ограничением прав и свобод.

— Я, все-таки, за то, чтобы было все открыто. Откуда знаешь, что там у него, может, что-то скрывает, прячет. Я, конечно, не против религиозных предпочтений. Главное, чтобы было все открыто и безопасно.

— Да. Я считаю, что данная инициатива вполне себе уместна. У нас все-таки светское государство и различные религиозные особенности должны оставаться где-то в пределах своего дома. И, насколько я поняла, это все-таки, по большей степени, касается именно консервативных взглядов и полного покрытия. Поэтому, да, поддерживаю.

— Я против таких нововведений. Мы живем в правовом государстве. Поэтому, каждый имеет право носить что захочет и ходить как хочет.

Однако, важно понимать — любые ограничения должны быть прозрачными и юридически обоснованными. Пока же новый запрет вызывает больше вопросов, чем ответов. Как именно будет применяться эта норма — покажет практика.