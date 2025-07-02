Экстремальная жара ударит по югу области

Со 2 по 5 июля в Туркестанской области прогнозируется экстремальная жара. По данным Казгидромета, температура воздуха поднимется до +46 градусов.

Особенно знойной погода будет в Жетысайском, Сарыагашском, Келесском, Арыском, Отрарском и Шардаринском районах, а также в Туркестане. В остальных районах воздух прогреется от +34 до +44 градусов. В Шымкенте жара будет менее интенсивной.

Мейырбек Кахарбеков, инженер-синоптик РГП «Казгидромет» по Туркестанской области: «Во второй день июля в Шымкенте ночью ожидается +11…+12 градусов, днём +37…+39°C. 3 и 4 июля температура начнёт повышаться: ночью до +21…+25°C, днём до +40…+42 градусов. В 13 южных районах области прогнозируется до +46 градусов — это экстремальная жара».

Такая жара особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. Повышенная температура воздуха влияет на самочувствие, усиливает нагрузку на организм и может привести к ухудшению состояния. Медики предупреждают: в группе риска, в первую очередь те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Эльмира Шингисова, кардиолог: «Что касается людей с гипертонией, в первую очередь, им необходимо принимать выписанные врачом лекарства на постоянной основе. Измерять давление 2 раза в день — утром и вечером. Если что-то беспокоит, сразу обращаться к врачу. Также обязательно соблюдать водный баланс, пить много воды в течении дня. Ну и обязательно соблюдать диету. Не переедать, много жирной пищи не употреблять, восполнять организм микроэлементами, витаминами».

По словам синоптиков, причиной жары стали тропические воздушные массы, пришедшие с юго-запада. С 6–7 июля температура начнёт снижаться до +32…+37°C.