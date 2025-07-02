В Шымкенте оптимизированы два автобусных маршрута

Работы по улучшению маршрутов общественного транспорта продолжаются на основе предложений и обращений жителей города. В этом контексте были внесены следующие изменения в маршруты №30 и №102:

Маршрут №30:

В связи с увеличением пассажиропотока добавлены 2 дополнительных рейса. В настоящее время по будням обслуживают пассажиров 12 автобусов, в выходные — 8 автобусов.

Маршрут №102:

Из-за неудобного и опасного места для разворота на улице Аймауытова рядом с рынком «Айна», схема маршрута была перенесена на улицу Жибек Жолы. Также добавлены 2 дополнительных рейса, и теперь по будням курсируют 11 автобусов, в выходные — 8 автобусов.

Работа по повышению качества общественного транспорта будет продолжена. Предложения пассажиров всегда в центре внимания.