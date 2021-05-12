Об этом сообщил руководитель ДКРЕМ по г.Шымкент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Дархан Қаинбердиев.
Ранее, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент от 5 ноября 2020 года №135-НК Шымкентскому производственному филиалу АО «КазТрансГаз Аймақ» утверждены тариф и тарифная смета на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам.
Согласно приказу Департамента, с 1 января 2021 года тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам утвержден в размере 4 619,51 тенге/1000м3, что ниже действующего тарифа на 29 % (6507,23 тенге/1000м3).
Однако, ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» не согласившись с решением Департамента, обратился в суд с заявлением о признании приказа ДКРЕМ незаконным и его отмене. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент исковое заявление Филила было удовлетворено полностью.
Теперь уже Департамент, не согласившись с решением суда обратился в Судебную коллегию по гражданским делам суда города Шымкент с апелляционной жалобой об отмене решения суда первой инстанции.
И 11 мая 2021 года Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкент решение специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент отменено, апелляционная жалоба удовлетворена, и тем самым приказ Департамента признан законным и обоснованным.
Решение суда вступило в законную силу.