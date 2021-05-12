Об этом сообщил р уководитель ДКРЕМ по г.Шымкент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК . Ранее, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент от 5 ноября 2020 года №135-НК Шымкентскому производственному филиалу АО «КазТрансГаз Аймақ» утверждены тариф и тарифная смета на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам.

Согласно приказу Департамента, с 1 января 2021 года тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам утвержден в размере 4 619,51 тенге/1000м3, что ниже действующего тарифа на 29 % (6507,23 тенге/1000м3).

Однако, ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» не согласившись с решением Департамента, обратился в суд с заявлением о признании приказа ДКРЕМ незаконным и его отмене. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент исковое заявление Филила было удовлетворено полностью.

Теперь уже Департамент, не согласившись с решением суда обратился в Судебную коллегию по гражданским делам суда города Шымкент с апелляционной жалобой об отмене решения суда первой инстанции.

И 11 мая 2021 года Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкент решение специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент отменено, апелляционная жалоба удовлетворена, и тем самым приказ Департамента признан законным и обоснованным.