Предприниматели Шымкента начнут меньше платить за электричество

Снижение тарифов на 12,4% для юридических лиц коснется жителей Шымкента и Туркестанской области, передает OTYRAR.

Если раньше тариф составлял 42,23 тенге, то теперь он снизился до 37,00 тенге/кВтч. Снижение цен стало возможным после недавнего приостановления департаментами КРЕМ МНЭ действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций, сообщают специалисты.

«Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города и области) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «Энергопоток»), что привело к увеличению объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению самого тарифа»,-сказано в официальном сообщении комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Теперь юрлица Шымкента и Туркестанской области имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Энергопоток».

По возникшим вопросам можно обратиться в один из офисов ТОО «Энергопоток»:

Для юридических лиц:

г. Шымкент, ул. Токаева 27, тел. 777-333.

г. Шымкент, мкр. Сауле, ул Зерде 30, тел. 777-333.

г. Туркестан, ул. Г. Мусрепова 27, тел. 3-34-03.

А также, ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

Офис по адресу: г. Шымкент, ул Б. Саттарханова 10/1, тел. 50-57-11.