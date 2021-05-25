За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами солист Шымкентского городского театра оперы и балета Айбек Канатбек был награждён специальной грамотой министром культуры, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики К. Иманалиевым.
Награда была вручена Айбеку Канатбеку на концерте, посвящённом 80-летнему юбилею народного артиста Кыргызстана Н. Турсунбаева.
Айбек Канатбек работает в Шымкентском городском театре оперы и балета с 2017 года.
Солист оперы, который исполняет ведущие партии в постановках своего репертуара, лауреат многих республиканских конкурсов.
Известен ролями Бекежана (Е.Брусиловский «Қыз Жибек»), Дон Базилио (Дж.Россини «Севильдік шаштараз»), Эскамильо, тореадор (Дж.Бизе «Кармен»), Граф Данило (оперетта Ф.Легара «Көңілді жесір»).