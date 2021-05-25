В Тюлькубасском районе впервые посеяли новый сорт сои, пользующийся большим спросом на мировом рынке.

В случае положительного результата, в 2022 году планируется увеличить объёмы производства соевых культур и возделывать их на 500-600 га.

На территории сельского округа Жаскешу на площади 2 га орошаемых земель посеяли сою для наблюдения и изучения акклиматизации ее посевов в районе.

Отметим, в регионе реализуется ряд новых проектов по водосбережению, сохранению, увеличению земель и повышению продуктивности.

Соевые бобы пользуются большим спросом на мировом рынке. Во многих государствах потребляют эту продукцию вместо мясных блюд.

В свою очередь, — это также способствует увеличению плодородия почвы.