Аким города Шымкент Мурат Айтенов принял участие в церемонии открытия реконструированной центральной городской библиотеки имени Абая.

В мероприятии принял участие директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы К. Пикат. В библиотеке аким города ознакомился с книжным и читальным залами, новой системой работы зала «Music and Art Community Space», кофейней.

Оценил величие мурала «Абай».

Модернизация центральной городской библиотеки имени Абая началась в мае 2021 года. Ремонтные работы завершены. Она сдана в эксплуатацию в преддверии празднования Дня города — 19 июня. Библиотеку можно посетить через приложение «Ashyq».

На сегодняшний день в Шымкенте проводится работа по модернизации объектов культуры.