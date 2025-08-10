Абай – наш современник

В детстве, когда я впервые услышала имя Абая, то представляла себе пожилого и мудрого аксакала с длинной седой бородой, чьи слова звучат как наставления. Он казался мне чем-то далеким, как персонаж из какой-то мифологии.

Но чем взрослее я становилась, тем чаще стала понимать, что слова Абая проникают в самую суть жизни каждого человека. Его идеи, высказанные много веков назад, оказались на удивление современными.

Сегодня мы понимаем, что Абай – это не только прошлое, а сегодняшнее и будущее достояние нашей нации.

Почему Абай актуален для молодежи?

Сложно переоценить или преуменьшить вклад Абая Кунанбаева в казахскую культуру. Многие еще со школьной скамьи знают его как великого поэта, философа и просветителя XIX века. Сегодня я хочу рассказать, почему именно молодежь XXI века должна читать и понимать Абая?

Мы живем в эпоху цифровых возможностей, секундных скоростей, спонтанных решений и постоянного информационного шума. В этом мире достаточно легко потеряться, быть сбитыми с толку, перестать слышать себя и забыть, кто ты. Абай же учил нас как раз самому важному – возвращаться к истокам, к себе. Он говорил о человеческой душе, нравственности, честности, силе разума, о труде и знаниях. Его знаменитые «Қара сөздер» («Слова назидания») звучат как личные письма, в которых каждый найдет необходимое, что именно сейчас ему надо услышать.

Возьмем, например, его 42-е слово: «Человек родился для труда». И ведь речь идет далеко не только о физическом труде, а о постоянной работе над собой. Абай призывал быть неравнодушными к своему внутреннему «я», не идти на поводу у лени, быть целеустремленными и развивающимися личностями. Стоит отметить, что эта философия перекликается с проблемами нынешнего поколения. В мире, где легко отвлечься на TikTok и потерять целый вечер, слова Абая, как будильник, заставляющий проснуться.

Абай был противником шаблонного мышления. Он активно выступал и поддерживал в людях искреннюю тягу за открытость к новому, знание иностранных языков и понимание других культур. Особенно это важно сейчас, когда современная молодежь Казахстана – это поколение, которое учится, работает, путешествует, общается с миром. А также он вдохновляет нас чтить и не забывать своих корней, сохраняя при этом современность мышления.

Абай – наш ориентир

Я часто думаю: если бы Абай жил сегодня, каким бы он был? Наверное, учителем, блогером или подкастером. Он точно не сидел бы в стороне, не пытаясь внести свой вклад в воспитание молодежи. И говорил бы он о том же, что и раньше: о нравственности, честности, любви к знаниям и об уважении к себе. Несомненно, его голос был бы слышен на самых популярных платформах, к его мнению прислушивались сотни человек.

Абай в Шымкенте: живое наследие

Я живу в Шымкенте – третьем мегаполисе Казахстана, в котором активно течет жизнь. У нас здесь много молодежи, культура активно развивается. Радует, что имя Абая не забыто у нас, а наоборот, становится все ближе к нашему поколению.

В центре города раскинулся большой зеленый парк, названный в его честь, там же установлен памятник – это место, куда приходят и туристы, и местные жители. Но не просто памятник, а символ, напоминание, что Абай всегда рядом с нами.

В парке расположен также музей Хаким Абая, который состоит из четырех залов, в каждом из них описана его жизнь и рассказана его история.

Вклад Абая в казахскую литературу бесценен и до сих пор изучается многими писателями и исследователями.

«Ученые до сих пор изучают его творчество, идеологию и религиозное виденье. В данное время анализируется каждый его стих, потому что понять Абая на поверхностном уровне невозможно», – убеждена библиотекарь Шымкентской городской библиотеки им. А. Пушкина Гаухар Медеуова.

Его труды мы можем найти в Централизованной библиотеке имени Абая – от поэм до песен.

Сотрудница Централизованной библиотеки имени Абая Жансая Алмасқызы отметила: «Слова назидания» Абая – это глубокая философия и идеи, которые должны быть примером и жизненным уроком для читателя любого возраста. Ведь все те знания и мысли, которые он хотел донести до народа в свое время, не утратили актуальности на сегодняшний день».

В этом году я участвовала в международном литературно-поэтическом конкурсе «Литература объединяет мир», посвященном 180-летию Абая. Молодежь Шымкента читала его стихи на казахском, русском, даже английском языках. И это было так вдохновляюще! Когда молодежь с искрящимися глазами читает строки из «Қара сөздер» и делится своими мыслями, это говорит о многом. Кроме того, в городских школах и вузах проводятся конкурсы сочинений, дебаты, даже ставят театральные постановки об Абае и по мотивам его произведений.

Район города, улица и проспект Абая, школы в его честь, культурные центры – все это не просто названия. Абай – в афишах, соцсетях и на уличных фестивалях. Это живая память, которая становится частью повседневности, частью нашей сегодняшней истории.

Абай и внутренняя культура

Сейчас все мы наслышаны о социальных трендах и пытаемся придерживаться их: быть успешными, продуктивными, красивыми. Абай говорил об этом задолго до появления самого понятия «тренд». Особенной чертой было то, что он делал своеобразный акцент: быть честным, добрым, трудолюбивым.

В одном из «Слов назидания» он пишет, что человек без образования, как дерево без плодов. И с этим нельзя не согласиться. Сегодня, когда многие пытаются достичь успеха за короткое время, стараются быть на хайпе, его мысли напоминают, что без знаний и человечности все временно.

Знания без дисциплины и воспитания, как дом без фундамента. Абай отмечал также важность воспитания, роль женщин и любви. В одном из стихов он пишет о женской преданности и достоинстве с такой теплотой, что понимаешь – он был не только мудрым, но и чувствующим человеком. Его уважительное отношение к человеку всегда было и должно быть примером для нас и подрастающего поколения.

Абай глазами молодежи

Абай Кунанбаев – фигура поистине масштабная и глубоко значимая. Его произведениям, которые являются классикой казахской литературы и национальным символом, молодежь всегда уделяла особое внимание. Он критиковал определенные действия народа. Своим произведением «Қара сөздер» он хотел донести до людей важность того, что не стоит ограничиваться лишь внешней составляющей. Нужно развивать в себе положительные качества.

В нынешнем мире, где есть сотни различных путей и тысячи людей с различными намерениями, он может стать ориентиром. Ведь у нас возникают все те же вопросы. Ситуации, через которые мы проходим, актуальны всегда. Потому что меняются века, годы и даты, а проблемы всегда одни и те же. И это, наверное, самое главное, что дает нам наследие Абая – не правила, а мышление. Он заставляет нас искать истину, понимать себя, задавать вопросы. В этом и есть его удивительная современность.

«Люди слишком сильно озабочены общепринятыми стандартами и часто ведутся на маркетинг, забывают о внутреннем мире, больше делают акцент на внешнем. Но среди нашей молодежи есть очень много талантливых и образованных людей. Поэтому очень сложно сказать, как бы отнесся Абай к современной молодежи», – поделилась своим мнением одна из опрошенных респондентов Жанат Мирзахмедова.

Но выбрать свой путь не всегда просто. Тут на помощь приходит Абай. Он словно ставит зеркало перед нами и спрашивает: «Ты кто? Кем хочешь стать? Что ты оставишь после себя?» Он не дает готовых ответов, а учит думать и искать их самостоятельно. Своими изречениями мудрец хотел вразумить народ, что необходимо совершенствоваться духовно.

Он говорил бы о внутренней силе, о том, что быть казахом – это не просто родиться в Казахстане, а жить достойно, учиться и развиваться. Возможно, он был бы именно тем лидером мнений, которого так не хватает в ленте Instagram – без позерства, без фальши, с настоящими ценностями.

Абай – это мы

Иногда я смотрю на своих друзей, студентов в университете, которые читают стихи Абая по заданиям или снимают «тик-токи» на фоне его памятника, и я рада. Потому что, несмотря на айфоны, мессенджеры, сериалы и мемы, в глубине души мы остаемся теми же – ищущими, чувствующими и стремящимися понять этот мир. Все это вызывает необыкновенное чувство гордости за нашу молодежь и будущее нашей нации!

Абай не устарел. Он всегда был и будет частью нашей культурной ДНК. Чем больше мы его читаем, тем больше понимаем, что он не просто великий поэт, а наш современник. Наш собеседник. Наш внутренний голос, который направляет.

Абай – это не просто наша история. Это живой источник вдохновения. Его идеи продолжают жить в каждом из нас, кто ищет смысл, кто хочет быть лучше, кто стремится оставить след в этом мире. Для молодежи он может стать тем маяком, который поможет не потеряться в бескрайних и бушующих волнах современной жизни.

Особенно радостно, что в моем родном Шымкенте имя Абая не забыто. Оно звучит в названиях улиц, голосах молодых артистов, школьных классах и университетских аудиториях. Это значит, что мы на правильном пути. Значит, его свет по-прежнему горит. И я верю, что он будет гореть еще очень долго.

Жанна Курманбекова,

студентка ЮКУ им. М. Ауэзова