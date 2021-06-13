За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 257, город Алматы — 111, город Шымкент — 30, Акмолинская область — 45, Актюбинская область — 17, Алматинская область — 46, Атырауская область — 48, Восточно-Казахстанская область — 87, Жамбылская область — 20, Западно-Казахстанская область — 82, Карагандинская область — 171, Костанайская область — 34, Кызылординская область — 11, Мангистауская область — 25, Павлодарская область — 44, Северо-Казахстанская область — 16, Туркестанская область — 14.
Всего в стране выявлены 401272 заболевших.