Особенности и преимущества ведущей в Казахстане БК Parimatch. На что можно делать ставки: линии, росписи, коэффициенты, лайв пари. Как пополнить счет и вывести выигрыши: способы и лимиты
Париматч является самой крупной и известной букмекерской конторой в Казахстане. Лидерство ее на рынке онлайн-ставок обусловлено выгодными условиями для беттеров, широкими линиями, выгодными коэффициентами. Привлекает клиентов и щедрая бонусная программа, позволяющая зарабатывать на тотализаторе больше, с меньшими тратами собственных средств.
БК предлагает делать ставки на спорт в Казахстане в десктопной версии и через мобильное приложение. Это обеспечивает не только кроссплатформенность компании, но и геймерский процесс доступным в любом уголке планеты.
Букмекерская линия и виды пари
Согласно рейтингу на сайте https://online-bookmakers.com.ua/bukmekerskie-kontory/kazahstan/, Париматч занимает второе место среди всех, работающих в Казахстане. Одним из главных преимуществ площадки является широкая, хорошо проработанная линия. Здесь представлен большой ассортимент спортивных дисциплин. Ставки можно делать как на международные чемпионаты, так и на национальные турниры. Прогнозы на неспортивные события и киберспорт привлекут беттеров, которые не интересуются футболом, хоккеем, теннисом и другими дисциплинами.
К основным особенностям пари на Parimatch можно отнести:
• котировки на уровне выше среднего, в сравнении с другими конторами;
• невысокую маржу – от 4 до 6% на топовые поединки и 8-9% на менее популярные игры;
• широкие росписи, содержащие помимо стандартных исходов, фор и тоталов, пари на статистику, временные интервалы, комбинированные ставки.
Кроме предматчевых пари, беттерам доступен тотализатор в Live формате. Выбор событий здесь также достаточно большой. Самые популярные встречи букмекер транслирует в прямом эфире.
Пополнение депозита и вывод средств
В качестве игровой валюты пользователи из Казахстана могут использовать тенге, доллар, евро или рубли. Контора предлагает более десяти платежных систем для проведения транзакций. Чаще всего клиенты выбирают:
• банковские карты Visa, Mastercard;
• электронные кошельки Qiwi Visa Wallet;
• наземные терминалы ППС;
• интернет-банкинг Halyk Bank.
Минимальная сумма пополнения – от 5 до 200 тенге, в зависимости от выбранной платежной системы. Максимум составляет 48000-500000 тенге.
Снять со счета можно минимум 200 тенге при выводе на электронный кошелек и 1300 тенге при выводе на карту. В терминале ППС клиент может запросить любую сумму.
Лицензия № 20019733 выдана Министерством культуры и спорта РК 31.12.2020 г.