Особенности и преимущества ведущей в Казахстане БК Parimatch. На что можно делать ставки: линии, росписи, коэффициенты, лайв пари. Как пополнить счет и вывести выигрыши: способы и лимиты

Париматч является самой крупной и известной букмекерской конторой в Казахстане. Лидерство ее на рынке онлайн-ставок обусловлено выгодными условиями для беттеров, широкими линиями, выгодными коэффициентами. Привлекает клиентов и щедрая бонусная программа, позволяющая зарабатывать на тотализаторе больше, с меньшими тратами собственных средств.

БК предлагает делать ставки на спорт в Казахстане в десктопной версии и через мобильное приложение. Это обеспечивает не только кроссплатформенность компании, но и геймерский процесс доступным в любом уголке планеты.

Букмекерская линия и виды пари

Согласно рейтингу на сайте https://online-bookmakers.com.ua/bukmekerskie-kontory/kazahstan/, Париматч занимает второе место среди всех, работающих в Казахстане. Одним из главных преимуществ площадки является широкая, хорошо проработанная линия. Здесь представлен большой ассортимент спортивных дисциплин. Ставки можно делать как на международные чемпионаты, так и на национальные турниры. Прогнозы на неспортивные события и киберспорт привлекут беттеров, которые не интересуются футболом, хоккеем, теннисом и другими дисциплинами.

К основным особенностям пари на Parimatch можно отнести:

• котировки на уровне выше среднего, в сравнении с другими конторами;

• невысокую маржу – от 4 до 6% на топовые поединки и 8-9% на менее популярные игры;

• широкие росписи, содержащие помимо стандартных исходов, фор и тоталов, пари на статистику, временные интервалы, комбинированные ставки.

Кроме предматчевых пари, беттерам доступен тотализатор в Live формате. Выбор событий здесь также достаточно большой. Самые популярные встречи букмекер транслирует в прямом эфире.

Пополнение депозита и вывод средств

В качестве игровой валюты пользователи из Казахстана могут использовать тенге, доллар, евро или рубли. Контора предлагает более десяти платежных систем для проведения транзакций. Чаще всего клиенты выбирают:

• банковские карты Visa, Mastercard;

• электронные кошельки Qiwi Visa Wallet;

• наземные терминалы ППС;

• интернет-банкинг Halyk Bank.

Минимальная сумма пополнения – от 5 до 200 тенге, в зависимости от выбранной платежной системы. Максимум составляет 48000-500000 тенге.

Снять со счета можно минимум 200 тенге при выводе на электронный кошелек и 1300 тенге при выводе на карту. В терминале ППС клиент может запросить любую сумму.

Лицензия № 20019733 выдана Министерством культуры и спорта РК 31.12.2020 г.