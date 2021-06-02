В Шымкенте с начала года роздано около 131 тысяча гарантированных социальных пакетов.

Детям из семей, получающим адресную социальную помощь в соответствии с возрастом, выдаются пакеты с молоком, кукурузой, овсянкой и детской кашей, сладостями и другими пищевыми продуктами и предметами домашнего обихода.

Продукты питания выдаются детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет. Гарантированный социальный пакет определяется в зависимости от возраста ребенка непосредственно на этапе его предоставления. По данным шымкентского городского управления занятости и социальной защиты, на сегодняшний день более 34 тысяч детей обеспечиваются необходимыми продуктами питания на постоянной основе.

Социальные пакеты распределяются в сети магазинов торгового дома «Gramad» ежедневно и без выходных с 9:00 до 18:00 часов вечера. Торговый дом о поступлении гарантированного социального пакета сообщает только через телеграм-бот @aspgramadbot. Через бот можно узнать адреса, дату и время пунктов выдачи продуктов питания. Для этого необходимо ввести ИИН ребенка. В случае жалоб на качество продуктов питания торговый дом гарантирует замену товара.

Продукты питания распределяются по адресам, указанным ниже:

1. Енбекшинский район, Жибек жолы 58, остановка «Кабиско», «Gramad Hypermarket»

2. Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина 3, остановка «Айгуль», «Gramad Supermarket»

3. Абайский район, Тамерлановское шоссе 129, автовокзал «Бекжан»

4. Каратауский район, мкр. Кайтпас 1, улица Кошерова, 10, возле магазина «Береке» и мкр. Нурсат, торговый дом «Шахан».