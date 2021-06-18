В городе Арысь Туркестанской области открылся первый современный центр для людей с ограниченными возможностями.

Владелец здания, построенного с целью проведения свадебных торжеств, сдал объект в эксплуатацию как культурно-познавательный, спортивно-развлекательный центр для жителей города.

По инициативе акима города Гульжан Курманбековой была проведена реконструкция объекта. Здание было запущено как современный центр для людей с ограниченными возможностями. Основная цель – повышение жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями за счет немедицинских реабилитационных мероприятий, адаптации к жизни и социальным навыкам через оказание психологической помощи.

Для удобства пациентов здесь предусмотрен читальный зал, компьютеры с выходом в интернет, спортивный уголок, а также функционирует йога-центр. Кроме того, созданы все условия для интеллектуальных игр, таких как шахматы, шашки, тогызкумалак. На территории здания установлены специальные пандусы, а на втором этаже здания размещены читальный зал и собрание художественных произведений мировой и казахской классики, написанных на основе азбуки Брайля для незрячих. Помимо этого, аудиоверсия произведений также доступна посетителям и на компакт-дисках.