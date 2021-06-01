В Шымкенте на праздничном мероприятии, посвященном 1 июня – Международному дню защиты детей, для 30 детей провели обряд «Тұсау кесер».

Обряд для детей в возрасте от 1 до 3 лет провели аким города М.Айтенов, секретарь маслихата Б.Нарымбетов, почетный гражданин Шымкента О.Мелдеханов, главный имам города Бакдаулет Нурматулы, директор «Түркістан сарайы» С.Майгазиев, мастер прикладного искусства Болат Бейсбеков, директор театра оперы и балета Майра Мухамедкызы, директор юмористического театра «Шаншар» У.Абраимов, поэтесса А.Леубаева и другие известные личности.

На мероприятии, посвященном Дню защиты детей, была организована интеллектуальная игра «Жеті қазына». В нем дети делятся на четыре группы и ищут 7 сокровищ, спрятанных в парке «Независимости». В этноауле играли в национальные игры «асык», «теппе», «асау мәстек», соревновались в «стрельбе из лука», «ат ерттеу», рассказали о казахских ханах, соревновались по тогызкумалаку. А юные девушки соревновались по шитью. В конце конкурса ребятам были вручены специальные подарки.

Праздничное мероприятие, организованное центром традиций и обрядов, продолжилось концертной программой.