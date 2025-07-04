В ЮКМА прошел праздник будущих врачей

Сегодня для студентов Южно-Казахстанской медицинской академии важный и волнительный день. Торжественная церемония вручения дипломов собрала выпускников, родителей и весь преподавательский состав. Праздник прошёл в атмосфере радости и благодарности — с песнями, танцами, цветами и теплыми поздравлениями.

В этом году Южно-Казахстанскую медицинскую академию окончили более тысячи студентов по разным направлениям. Высокий уровень преподавания, практикоориентированный подход и современные условия обучения позволяют готовить востребованных специалистов в сфере здравоохранения. 16 выпускников завершили обучение с отличием, став примером целеустремлённости и профессиональной подготовки.

Академия предлагает непрерывную образовательную траекторию — от колледжа и бакалавриата до интернатуры, магистратуры, резидентуры и докторантуры.

Айзат Сейдахметова, декан медицинского факультета, кандидат медицинских наук: «У нас на бакалавриате есть несколько программ. Туда входят: медицина, педиатрия, сестринское дело, медико-профилактическое дело. На резидентуре у нас 29 программ. Так же, при академии у нас есть колледж. Там тоже очень много программ, которые до высшего образования, получают среднее и послесреднее образование».

Как отмечает руководство, академия постоянно развивается и с каждым годом качество подготовки специалистов становится всё выше.

Айзат Сейдахметова, декан медицинского факультета, кандидат медицинских наук: «Наша академия обладает таким преимуществом, как двудипломная программа. То есть, обучающиеся получают дипломы, которые дают им возможность работать и в России и у нас. Так же, двудипломная программа работает и с Узбекистаном».

Развитие охватывает не только содержание образования, но и инфраструктуру. В этом году обновлена материально-техническая база, расширен библиотечный фонд — в него вошли современные учебники и научная литература. Студенты отмечают: годы учёбы в академии стали не только временем профессионального становления, но и периодом поддержки, вдохновения и настоящего единства с преподавательским составом.

Одним из ярких примеров стала Камола Абдукаримова. Она всегда мечтала связать свою жизнь с медициной и благодаря упорству и любви к профессии её мечта сбылась. Магистратуру Камола окончила с отличием.

Камола Абдукаримова, выпускница ЮКМА: «Благодарю за возможность обучения в стенах Южно-Казахстанской медицинской академии по программе дипломного образования в области фармацевтической экологии.

В рамках нашей академии направление называется «фармацевтическая экология» — смежная дисциплина с фармацией, а в структуре российского диплома это «биотехнология». Таким образом, у нас появляется возможность реализовать себя как в сфере фармации, так и в биотехнологии.

Хочу также выразить благодарность за то, что полученное образование стало прочной основой и надёжной базой для дальнейшего профессионального роста. Качество преподавания здесь на высоком уровне. Я искренне благодарна за те знания, которые смогу применять в своей будущей профессиональной деятельности».

Более тысячи выпускников сегодня получили путёвку в профессиональную жизнь. Церемония завершилась фотосессией, танцами и тёплыми пожеланиями в адрес молодых специалистов. Академия уже открыла приёмную кампанию. Поступить сюда — значит сделать шаг к мечте и получить качественное медицинское образование с возможностью трудоустройства не только в Шымкенте, но и за его пределами.

Адрес: г. Шымкент, площадь Аль-Фараби, 1.

Лицензия № KZ361FF00011387 выдана 28.03.2018 г. МОН РК