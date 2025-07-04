ЦОНы и спецЦОНы Шымкента: график работы на День столицы

В связи с празднованием Дня столицы, центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в понедельник 7 июля.

Вместе с тем, суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов города. Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.

8 июля ЦОНы и спецЦОНы будут функционировать по стандартному графику работы.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов: ЦОНы: ул. Мадели Кожа, 1″Г», и по ул. Рыскулова, 80. СпецЦОНы: мкр. Достык, 2343/1 и в мкр. Асар-2, 12 Б.