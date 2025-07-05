В Шымкенте молодые солдаты приняли присягу на верность Родине

В воинской части 10216 в Шымкенте 35 молодых солдат приняли присягу на верность Родине. Для них это начало новой главы — теперь впереди настоящая армейская служба. На торжественной церемонии присутствовали командование части и близкие военнослужащих.

35 новобранцев официально вступили в ряды Вооружённых сил. Пройдя месяц начальной военной подготовки, они дали присягу перед Государственным флагом и командованием части, тем самым взяв на себя ответственность защищать страну.

Среди присягнувших рядовой Нурасыл Айдар. Призванный этой весной, он уже делится своими впечатлениями от первых недель службы.

Нурасыл Айдар, рядовой: «Этот день для меня очень важен. За месяц мы многому научились, нашли общий язык с ребятами. Прошли строевую, огневую подготовку, даже были на стрельбах. Впереди — изучение военной специальности и настоящая армейская жизнь. А тем, кто только ждёт повестки, скажу: бояться нечего. Здесь отличная обстановка и вкусная еда».

После церемонии бойцы продемонстрировали строевую выправку и навыки, полученные за время подготовки. Командир части поздравил новобранцев и пожелал успехов в службе.

Торжество завершилось праздничным маршем. Колонну возглавили знаменосцы с боевым флагом. На плацу — слёзы радости, объятия и фотографии на память. Родители делились эмоциями и с гордостью смотрели на повзрослевших сыновей.