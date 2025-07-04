Ситуация с безбилетниками в Шымкенте критическая

В Шымкенте стало больше безбилетников. По словам председателя ассоциации «Южавтотранс», Дархана Каюпова, до 70% пассажиров ездят без билета. Это огромные убытки для транспортных компаний. По словам перевозчиков, ежедневно они теряют около полутора миллионов тенге.

«Я сам езжу в автобусе, для интереса, у всех в порядке вещей. А между тем, каждая копейка — это наш труд, покупаем новые автобусы, платим зарплаты. Это не 120-150 тенге, как в Алматы или Астане, это всего 70 тенге», — говорит председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов.

Несмотря на низкую стоимость проезда, многие предпочитают не платить. Для борьбы с нарушителями на маршруты ежедневно выходят более 70 сотрудников контрольно-ревизионной службы. С 6 утра до 10 часов вечера они проверяют у пассажиров наличие электронных билетов, транспортных карт или социальных и школьных карт, которые дают право на бесплатный проезд. Контролеры снабжены камерами, спецформой и устройствами, которые проверяют наличие билетов у пассажиров.

С начала года контролеры выявили больше 1700 безбилетников. Нарушители заплатили штрафы на сумму больше 12 миллионов тенге. При этом, только за первые три дня июля выявлено больше 400 нарушителей, которые не заплатили за проезд.

Назым Жанболатова, заместитель директора ТОО «Smart mobility»: «Сейчас внесены изменения в правила, раньше этой нормы не было. Там четко говорится, если пассажир сел в общественный транспорт, после движения автотранспорта до первой остановки должен оплатить. Алгоритм такой, наш сотрудник выявляет, звонит 102 и сотрудник полиции приходит и выписывает штраф».

Штраф за безбилетный проезд составляет 2 МРП, порядка 8 тысяч тенге. Перевозчики напоминают: своевременная оплата проезда это не только вопрос закона, но и уважения к труду водителей. Ведь от этого напрямую зависит качество и доступность общественного транспорта для всех горожан.