Финансовая пирамида в Шымкенте маскировалась под ювелирный бизнес

В Шымкенте раскрыта крупная финансовая пирамида, которая работала под видом ювелирной компании «Ansar Gold».

По информации Агентства по финансовому мониторингу, под прикрытием продажи ювелирных украшений, злоумышленники предлагали доверчивым гражданам баснословные доходы, от 40 до 60% в месяц в течение пяти месяцев. Кроме того, организаторы финансовой пирамиды убеждали потенциальных вкладчиков в абсолютной надёжности вложений. Им обещали, что деньги находятся под полной защитой, и гарантировали возврат основного капитала независимо от обстоятельств.

Однако за красивой обёрткой скрывался классический принцип финансовой пирамиды: никаких реальных доходов от продаж ювелирных изделий не было, все выплаты осуществлялись исключительно за счёт притока новых участников. Как только поток средств начал иссякать, структура пирамиды начала рушиться.

Жертвами мошенников стали более 200 человек, доверивших «Ansar Gold» свыше 400 миллионов тенге. Для маскировки финансовых потоков и обналичивания средств подозреваемые активно вовлекали своих родственников.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом».